Cavani deixou o Manchester United no meio do anoAFP

Publicado 05/08/2022 15:27

Desejo não concretizado do Botafogo, Cavani segue sem clube desde que deixou o Manchester United e o Boca Juniors tenta contratá-lo. Inclusive, o clube argentino já enviou uma proposta ao atacante uruguaio de 35 anos, segundo o jornalista César Luis Merlo, do canal TyC Sports.

A ideia do Boca é assinar um acordo de um ano e meio e precisa resolver tudo até a próxima segunda-feira, dia 8, quando a janela de transferências fecha na Argentina. Os torcedores argentinos fazem campanha nas redes sociais para convencer o centroavante da seleção do Uruguai, com a hashtag #CavaniABoca.



Entretanto, há uma concorrência pesada. O Villarreal também fez uma proposta por Cavani, o que dificulta. Afinal, o jogador já recusou o Botafogo por preferir atuar no futebol europeu pelo menos mais uma temporada, até mesmo pensando na Copa do Mundo do Catar, em novembro.



Fora dos planos do Manchester United, Cavani está sem clube desde o fim da temporada passada.