Willian Arão comemora vitória do Fenerbahçe na fase prévia da Europa LeagueFoto: Divulgação/Fenerbahçe

Publicado 05/08/2022 11:35

Em sua segunda experiência no exterior, Willian Arão se diz à vontade no Fenerhahçe, da Turquia. Aos 30 anos e após passagem vitoriosa e cheia de títulos pelo Flamengo, o volante se vê mais maduro e pronto para se firmar, ao contrário do que aconteceu na rápida passagem de seis meses pelo Espanyol, da Espanha.

"Estou muito feliz aqui. Embora eu já tenha passado por uma experiência fora, quando tinha 18 anos e fiquei por um período de seis meses no Espanyol, meu sonho sempre foi de jogar Europa. Acho que vim num momento bom, maduro, consolidado como jogador, apesar de sempre querer evoluir”, disse o jogador após os 3 a 0 sobre o Slovacko, da República Tcheca, na quinta-feira, na preliminar por uma vaga na Liga Europa.



Arão disputou três jogos pelo Fenerbahçe - inclusive falhou no gol que eliminou o time da Liga dos Campeões -e admite que ainda está se adaptando à nova casa, após sete temporadas pelo Flamengo. O fato de contar com o técnico Jorge Jesus, que o conhece bem e pediu sua contratação, ajuda.



"Ainda estou na fase de adaptação, pelo pouco tempo que estou aqui. Língua diferente, cultura, comida... Mas fui muito bem recebido. Minha família está para chegar e aí minha felicidade será completa. Chegar como desejo e respaldado por um treinador como o Jorge Jesus me deixa muito lisonjeado. Vivemos grandes momentos juntos, aprendi muito com ele e vou aprender ainda mais. Tem sido um prazer enorme trabalhar com ele novamente. Espero que tenhamos sucesso aqui", completou.



Arão e o Fenerbahçe estreiam no Campeonato Turco nesta segunda-feira (8) contra o Umraniyespor, em casa.