Willian Arão comemora vitória do Fenerbahçe na fase prévia da Europa LeagueFoto: Divulgação/Fenerbahçe

Publicado 04/08/2022 21:18

Rio - A eliminação precoce do Fenerbahçe na fase preliminar da Champions League foi superada após a vitória por 3 a 0 sobre o Slovácko, da República Tcheca, na prévia da Europa League, nesta quinta-feira (4). Em casa, a equipe do treinador Jorge Jesus deu um grande passo para garantir a classificação no segundo torneio mais importante da Uefa. Após a partida, o meio-campista Willian Arão comemorou o triunfo.

"Foi uma vitória muito importante. O time está em evolução, foi apenas a terceira partida da temporada. Fomos consistentes e fizemos um belo placar, o que nos dá um pouco mais de tranquilidade para o jogo da volta. Estou muito feliz com a minha atuação e, principalmente, com a do time. Temos muita coisa para melhorar, mas estamos no caminho", disse Willian Arão.

O volante Willian Arão participou dos 90 minutos da partida e se tornou um dos jogadores importantes do time de Jorge Jesus. Além do meio-campista, o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Flamengo, fez a sua estreia pelo Fenerbahçe. O clube turco volta a enfrentar o Slovácko, na próxima quinta-feira, e pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim avançará para próxima fase. O vencedor da partida encara o Austria Viena e, quem avançar, garantirá a vaga na fase de grupos da Europa League.