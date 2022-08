Luis Campos e Christophe Galtier são os comandantes do novo projeto do Paris Saint-Germain - JACK GUEZ / AFP

Luis Campos e Christophe Galtier são os comandantes do novo projeto do Paris Saint-GermainJACK GUEZ / AFP

Publicado 04/08/2022 20:01

Rio - O Paris Saint-Germain adota novas medidas internas em busca do inédito título da Champions League. Segundo o "L'Équipe", Luis Campos e Christophe Galtier cortaram as baladas dos jogadores nesta temporada, uma das novas regras impostas.



Além disso, a diretoria busca estimular uma relação cada vez melhor entre as peças do elenco. Dessa forma, o PSG tem promovido mais constantemente o uso de áreas internas do clube para a realização de refeições, como o café da manhã e o almoço entre os companheiros.

A dupla formada pelo diretor esportivo e pelo técnico do Paris Saint-Germain possui carta branca de Nasser Al-Khelaifi para impor regras no plantel. O objetivo é uma união cada vez maior e um elenco sem divisões, como era especulado no passado.

Até o momento, as novas diretrizes do clube francês tem tido um efeito positivo dentro de campo. Após uma boa pré-temporada, o PSG conquistou o título da Supercopa da França sobre o Nantes e Neymar tem sido um dos destaques da equipe.