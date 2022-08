Casimiro Miguel e Luva de Pedreiro - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 04/08/2022 18:31

Rio - Luva de Pedreiro e Casimiro estão entre os assuntos mais buscados do Brasil nos últimos 45 dias segundo dados do Topic Insights da Taboola, que faz parte da plataforma de análise de audiência em tempo real Taboola Newsroom. O influencer baiano teve um 'boom' nas buscas após a separação do ex-empresário Allan Jesus.



Luva de Pedreiro acumula 13 milhões de Pageviews, tendo um boom de aumento de 3.865% nos últimos 45 dias. O influencer baiano se tornou um dos maiores memes da internet em 2022, não só no Brasil como no mundo todo, pelos seus bordões e habilidade jogando futebol em um terreno próximo à sua casa.

Outra personalidade que permeia o amor pelo esporte é Casimiro, que vem atraindo menos atenção que o grande fenômeno baiano: cerca de 200 mil Pageviews nos últimos 45 dias. Porém, o produtor de conteúdo já alcançou o status de um dos streamers de maior relevância do país, ficando conhecido pelas lives e análises voltadas para o futebol.

OUTROS TERMOS

O termo Campeonato Brasileiro possui 3,9 milhões de visualizações junto a 4,7 pelo termo “brasileirão”. Voltando para as equipe, o Flamengo registrou 23 milhões de buscas. Em seguida vem o Corinthians com 14 milhões, seguido do Palmeiras com 13 milhões. Cruzeiro e Atlético Mineiro representam o estado de Minas Gerais com alto volume também, 7,6 e 5,9 milhões respectivamente.



Entre os jogadores, não restam dúvidas, Neymar é a grande aposta da seleção brasileira para a Copa do Mundo, com 12 milhões de Pageviews, e Gabigol tem destaque como atacante do Flamengo, acumulando 3 milhões de visualizações.