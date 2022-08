Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 04/08/2022 17:19

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, publicou fotos do seu treino nesta quinta-feira (4) nas redes sociais, no Centro de Treinamento de Carrington, na Inglaterra. O registro vem um dia depois do craque português ter levado bronca do técnico Erik ten Hag, durante entrevista coletiva após amistoso com Royal Vallecano. A equipe dos Red Devils se preparam para o início da nova temporada na Premier League neste fim de semana.

Na ocasião, o treinador do United classificou a atitude de Ronaldo como "inaceitável" após o atacante e outros jogadores terem deixado mais cedo o campo na partida com o Royal Vallecano. Na publicação do craque português, não há nenhuma referência a Erik ten Hag.

O amistoso foi a única partida que Cristiano Ronaldo participou durante a pré-temporada do United. O atacante ficou fora de seis jogos do clube inglês. Após o rumor de que o jogador estaria interessado em deixar os Red Devils, o veterano se manifestou nas redes sociais e afirmou que as notícias são "mentirosas".

A estreia do Manchester United na temporada 2022/23 será no próximo domingo, contra o Brighton, às 10h (horário de Brasília), no Old Trafford. De acordo com a imprensa inglesa, Ronaldo deve iniciar a partida no banco de reservas.