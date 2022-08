14 clubes compõem a Libra e buscam um torneio único independente da CBF - Divulgação/Libra

Publicado 04/08/2022 16:11

Rio - Com 14 presidentes dos clubes, a Liga do Futebol Brasileira (Libra) se reuniu na última terça-feira (2) para a quarta Assembleia Geral, visando avançar em questões internas por um novo formato de torneio nacional. A informação é do 'Estadão'.

Algumas das pautas debatidas foram governança, perfil dos componentes que assumirão o Conselho de Administração da Liga, estratégia de venda de direitos televisivos e ajustes operacionais internos.

A Libra, que terá nova reunião no dia 12 de agosto (sexta-feira), aguarda as propostas da Liga Forte Futebol do Brasil (LFF) para a criação de uma liga unificada independente da CBF. As divergências ainda ficam por conta da divisão de receita.

A Libra conta com Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.



Já a LFF tem América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Tombense.