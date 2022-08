Hannah Goldy - Reprodução / Instagram

Publicado 04/08/2022 15:00

Rio - Estrela do UFC , a lutadora Hannah Goldy chamou a atenção nas redes ao exibir uma tatuagem de seu próprio nome em sua bunda. A lutadora, que perdeu no último dia 23 de julho para Molly McCann, no UFC Londres, costuma postar uma série de fotos picantes em sua página do Instagram. Em várias delas é possível identificar a tatuagem "Goldy" na nádega esquerda.

Hannah Goldy também já faz muito sucesso no site de conteúdo adulto OnlyFans. A lutadora americana começou no site de assinaturas na pandemia, para ajudar a pagar o aluguel.

Sem luta por conta das paralisações das competições no UFC, Hannah Goldy chegou a trabalhar em três empregos, mas também foi forçado a sair dos locais devido o surto de coronavírus.

“Diversas pessoas estão fazendo isso agora (OnlyFans) e eu me lembro quando fiz o meu, foi uma luta interna para mim. Literalmente não sabia como pagaria meu aluguel no mês seguinte. Eu estava trabalhando em duas academias e um restaurante. Eles fecharam quando o Covid aconteceu e eu tinha acabado de me mudar para esta nova casa. Foi aí que decidi fazer", lembrou.



Dentro do octógono, porém, a fase não é tão boa. Hannah Goldy perdeu sua terceira luta no UFC em quatro e precisa melhorar para não rescindir o contrato e deixar a organização.