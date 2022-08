Lionel Messi - AFP

Publicado 04/08/2022 14:34

Rio - O ex-jogador do Barcelona, Cesc Fàbregas, afirmou em entrevista à "Cope" que sonha com o retorno de Lionel Messi ao clube catalão. O meio-campista, de 35 anos, atualmente joga no Como, da Itália, e diz que os torcedores confiam na possibilidade do craque argentino vestir novamente a camisa da equipe catalã.

"Como torcedor do Barça, espero e desejo que Messi volte ao Barcelona. Ele tem mais um ano em Paris. É um sonho que o clube e os torcedores têm. Falo como fã", afirmou Cesc Fàbregas.

Messi tem contrato com o PSG até junho de 2023, mas pode assinar um pré-contrato em janeiro. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, já admitiu o desejo de repatriar o atacante argentino na próxima temporada. A saída do veterano por questões econômicas ainda não foi bem digerida pelos torcedores.