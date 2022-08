Equipe sub-20 do Fluminense conquista pela 19ª vez o Carioca da categoria - LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE

Equipe sub-20 do Fluminense conquista pela 19ª vez o Carioca da categoriaLEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE

Publicado 04/08/2022 13:04

Sob os olhares do técnico da Seleção Sub-20, Ramon Menezes, o Fluminense venceu o Vasco por 3 a 0 em São Januário, virou o confronto - perdeu nas Laranjeiras por 2 a 1 - e sagrou-se bicampeão do Campeonato Carioca Sub-20. Luan Brito, Diego Barbosa e Mateus Alves fizeram os gols que garantiram a 19ª conquista do Tricolor na competição.

Dono da casa, o Vasco precisava apenas de um empate e era o grande favorito do confronto. A derrota foi a primeira em 17 jogos no Carioca Sub-20 de 2022 do time que até então vinha de 11 vitórias e cinco empates.



Campeão em 2021 e bi em 2022, o Fluminense contou mais uma vez com , John Kennedy, que desceu dos profissionais para ajudar a equipe. Mas o destaque foi Luan Brito, que após fazer o gol no primeiro jogo, abriu o placar em São Januário, já nos acréscimos da primeira etapa.



No segundo tempo, Ray foi expulso aos 13 minutos e dificultou ainda mais a vida do Vasco e o Fluminense tomou conta do jogo, ampliando o placar aos 28, com Diego Barbosa, o que já garantia o título. Mateus Alves, aos 42, fez o terceiro.