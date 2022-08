Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Publicado 04/08/2022 10:00

Rio - Autor dos dois gols que garantiram o penta para a seleção brasileira em 2002, Ronaldo Fenômeno analisou o momento do Brasil e como a equipe chega para a disputa da Copa do Mundo do Catar. De acordo com o ex-atacante, os comandados de Tite entram como favoritos, mas coloca Neymar como peça fundamental para a conquista do hexa.

"A seleção é favorita em qualquer torneio e nessa Copa do Mundo não será diferente. Se o Neymar estiver 100% fisicamente e focado nessa Copa, teremos grande chance de trazer o caneco. A gente torce muito para que o Neymar segure no extracampo", explicou Ronaldo, deixando um conselho para o astro brasileiro do Paris Saint-Germain.

"O Neymar tem de deixar extracampo completamente de lado. Ele é craque e possivelmente um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Se ele chegar bem técnica e fisicamente, vai fazer a diferença", continuou Ronaldo Fenômeno, durante sua participação em evento da XP Investimentos na capital paulista.

Em suas redes sociais, antes de se reapresentar para a pré-temporada do Paris Saint-Germain, Neymar deixou claro que seu compromisso neste semestre é com a seleção brasileira. O atacante promete se dedicar totalmente para levar o Brasil ao hexacampeonato mundial. "Agora é foco total! Nós brasileiros temos um trofeuzinho pra buscar!", escreveu.

Apesar do foco na seleção brasileira, Neymar ainda vive impasse no PSG. Durante suas férias, aumentaram os rumores de uma saída do clube parisiense, mas o bom desempenho nos amistosos e na Supercopa da França deixou o brasileiro em boas condições e com astral renovado.

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro diante da Sérvia, no Lusail. A seleção está no Grupo G, ao lado dos sérvios e também da Suíça e de Camarões.