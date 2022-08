Presidente do Barcelona - Joan Laporta - Foto: PAU BARRENA/AFP

Publicado 03/08/2022 21:20

Rio - Em busca de espaço no orçamento, o Barcelona pediu para o zagueiro Piqué e o meio-campista Busquets reduzirem os seus salários para o clube catalão poder se adequar ao Fair Play financeiro do Campeonato Espanhol. A diretoria catalã sente o temor de não poderem inscrever os novos reforços para esta temporada. A informação é do jornal "Mundo Desportivo".

De acordo com o controle da LaLiga, o Barcelona desembolsou R$ 153 milhões para contratar Lewandowski, Raphinha, Christensen, Koundé e Kessié, mas ainda não foi possível inscrever os novos reforços. No último anúncio do orçamento, o clube catalão apresentou em negativo R$ 144 milhões. Com isso, a diretoria vendeu parte de seus ativos digitais e também seus direitos de transmissão de televisão, mesmo sem saber se será o suficiente.

Além de Piqué e Busquets, o Barcelona já tentou reduzir os salários de Depay e Frenkie de Jong, mas ainda não foi possível concluir a negociação. A estreia do time catalão no Campeonato Espanhol será no dia 13 de agosto, contra o Rayo Vallecano, no Camp Nou. Portanto, o clube espanhol tem 10 dias para inscrever os reforços.