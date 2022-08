Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 03/08/2022 18:37

Rio - O atacante Deyverson, de 31 anos, que está sem clubes desde que deixou o Palmeiras no começo do mês passado está perto de fechar com o Cuiabá. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", ele já está na capital do Mato Grosso para assinar contrato com o Dourado para a disputa da Série A.

A última partida do atacante acontece no dia 20 de março, em partida entre Palmeiras e Bragantino, pelo Campeonato Paulista. Deyverson entrou em campo no segundo tempo, atuou por 16 minutos e fez um gol, e acabou sendo expulso.

O jogador chegou ao Palmeiras em 2017 e teve idas e vindas, sendo emprestado ao Getafe e ao Alavés, ambos da Espanha. Campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Verdão, Deyverson teve seu ponto alto ao marcar o gol do título da competição sul-americana em 2021 em decisão contra o Flamengo.