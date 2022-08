Galvão Bueno tendo alta do hospital - Reprodução/Twitter GalvaoBueno

Publicado 03/08/2022 17:32

Rio - Após passar por uma cirurgia por conta de um problema na coluna, o narrador Galvão Bueno teve alta nesta quarta-feira (03). O comunicador publicou um vídeo nas redes sociais, no momento em que foi informado de que poderia deixar o hospital, e comemorou bastante.

Zerei a vida!! Coisa boa!!

Meu muito obrigado a toda a equipe do Einstein pelo carinho e dedicação.

Bora pro Catar. É Copa do Mundo!!

Tá na hora do Hexa!! pic.twitter.com/jJaEQQrTbE — Galvão Bueno (@galvaobueno) August 3, 2022

Durante toda sua internação, Galvão Bueno esteve acompanhado de uma equipe do Globoplay, que está gravando um documentário sobre o ano do narrador. A equipe, inclusive, estará junto do profissional durante 24 horas por dia no Catar. Aos 72 anos, Galvão Bueno está indo para a cobertura de sua 12ª Copa do Mundo. Porém, essa terá um gosto especial. Isto porque, após o torneio, o narrador irá se despedir da emissora, e se aposentar.