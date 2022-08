Luto - Reprodução

Publicado 03/08/2022 16:47

Rio - Morreu nesta quarta-feira (03), o ex-jogador Villiam Vecchi, campeão europeu com o Milan em 1969, e que, após se aposentar, foi o responsável por descobrir o goleiro Gianluigi Buffon, no Parma. O italiano, que faleceu aos 73 anos, também fez parte da comissão técnica de Carlo Ancelotti, tendo trabalhado como treinador de goleiros no Milan (2001-2009) e no Real Madrid (2013-2015).

Em publicação nas redes sociais, o Milan se despediu do seu ex-jogador, e agradeceu pelos trabalhos prestados. O clube ainda exaltou Villiam pelos títulos da Liga dos Campeões da Europa de 2003 e 2007, quando era o treinador de goleiros da equipe.

Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007 pic.twitter.com/b2ReWR5Q1j — AC Milan (@acmilan) August 3, 2022 "Sempre perto do Milan, sempre rossoneri. O herói de Salónica continuará a aparar lá de cima. Emoção infinita em todos os torcedores do AC Milan pelo desaparecimento de Villiam Vecchi. Condolências à família do nosso histórico número 1 e treinador de goleiros Campeão da Europa de 2003 e 2007", publicou o clube italiano. "Sempre perto do Milan, sempre rossoneri. O herói de Salónica continuará a aparar lá de cima. Emoção infinita em todos os torcedores do AC Milan pelo desaparecimento de Villiam Vecchi. Condolências à família do nosso histórico número 1 e treinador de goleiros Campeão da Europa de 2003 e 2007", publicou o clube italiano.

Defendendo novamente o Parma, o goleiro Gianluigi Buffon também se pronunciou pela morte do italiano.

"Mais do que um treinador. Mais que um professor. Seus conselhos e seus ensinamentos foram simplesmente fundamentais na minha carreira. Você me deu muito, tanto profissionalmente quanto humanamente. Um simples obrigado nunca será suficiente por tudo o que você fez por mim. Boa viagem, Villiam", publicou o goleiro de 44 anos.