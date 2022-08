Luis Suárez lamenta reestreia no Nacional - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 03/08/2022 15:30

Rio - A reestreia de Luis Suárez com a camisa do Nacional não foi da maneira que o craque uruguaio imaginou. Na última terça-feira, o time do atacante, de 35 anos, foi derrotado por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Após o jogo, o veterano se manifestou nas redes sociais e lamentou o resultado.

"Feliz por voltar a jogar no Nacional. Triste pela derrota, mas convencido de que podemos dar a volta por cima. Nós podemos, todos juntos", disse Luis Suárez.

Sobre a atuação de Suárez, o goleiro do Nacional, Sergio Rochet exaltou o retorno do atacante ao clube uruguaio e celebrou a reestreia.

"A volta de Luis é algo muito positivo que faz bem a gente e ao futebol uruguaio. É uma pessoa muito correta e que vai acrescentar muito em termos de grupo, pois temos muitos jovens e isso os motiva a trabalhar. Te exige mais ter uma figura como ele no plantel", relatou Sergio Rochet.

Durante a partida, Luis Suárez entrou no segundo tempo e atuou por apenas 23 minutos. Além disso, o uruguaio deu uma finalização contra o Atlético-GO. Nesta sexta-feira, o Nacional enfrenta o Rentistas, pelo Campeonato Uruguaio, e na próxima terça, realiza a volta da Sul-Americana contra o Dragão.