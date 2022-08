Presidente da Uefa - Alexander Ceferin - Foto: Divulgação/AFP

Presidente da Uefa - Alexander CeferinFoto: Divulgação/AFP

Publicado 03/08/2022 15:00

Rio - A Uefa anunciou nesta quarta-feira (3) que vai executar a marcação do impedimento semiautomático na fase de grupos da Champions League 2022/23. Para a Copa do Mundo do Catar, a ferramenta já foi utilizada em testes, como por exemplo, no último Mundial de Clubes. Entretanto, ela já tem data marcada antes destes torneios: A Supercopa Europeia entre Real Madrid e Frankfurt, na próxima quarta-feira (10), marcará a estreia em partidas entre clubes do Velho Continente.

"A Uefa está constantemente à procura de novas soluções tecnológicas para melhorar o jogo e ajudar no trabalho da arbitragem. O sistema inovador irá permitir que a equipe do VAR determine situações de impedimento com mais rapidez e precisão", relatou Roberto Rosetti, chefe de arbitragem da Uefa.



Além do Mundial de Clubes, a Copa Árabe testou a nova ferramenta de impedimento semiautomático. Após o sucesso nos torneios, a Uefa aprovou o uso para a Copa do Mundo do Catar, em novembro.