Nesta semana, o 'Cara da Luva de Pedreiro', e a 'Adidas', anunciaram uma parceria entre as partes. O acordo é o primeiro sob a supervisão dos empresários Falcão e Marcelo "Batata", sócios da "F.12". O contrato do influencer com a empresa prevê exclusividade com a marca e impede que Iran Ferreira use camisas oficiais de Vasco e Seleção Brasileira, por exemplo.

Torcedor declarado do Vasco, o Luva não deve mais usar os uniformes atuais do clube, que são fornecidos pela 'Kappa'. Muito menos da Seleção Brasileira, já que a CBF tem acordo com a empresa norte-americana 'Nike'. Adidas também é parceira de diversos clubes europeus como Lyon, Ajax, Arsenal, Benfica, Bayern de Munich, Manchester United, Real Madrid.



Para não deixar de usar a camisa do seu time do coração, o Luva deve usar alternativas como camisas retro, sem o patrocínio, ou usar com um esforço adicional de não mostrar as marcas concorrentes da Adidas.



O mesmo vale para as chuteiras de Iran. Para o vídeo promocional lançado na segunda-feira, o baiano já aparece calçando a X Speedportal, nova chuteira da Adidas.

Após o acerto com a empresa, Luva de Pedreiro apareceu vestindo as camisa da Juventus e São Paulo, ambas equipes patrocinadas pela Adidas. O jovem passa a ter suas redes sociais com ações de marketing da empresa e deve utilizar apenas materiais da Adidas. O acordo é um dos maiores já firmados desde que o influencer bombou na internet.

Em abril, antes do contrato com a Adidas e ainda sob supervisão de Allan Jesus, Luva de Pedreiro lançou uma linha de roupas, com camisetas, calças e moletons em uma loja oficial da sua marca. O projeto foi engavetado após ruptura com o ex-empresário.



Desde que iniciou a carreira, Luva fechou acordos milionários com Pepsi, Amazon, Adidas, além de acordos pontuais com diversos clubes do mundo.



O influencer viajou para a Europa para cumprir agenda de compromissos firmados no Velho Continente e deve estar na Copa do Mundo do Qatar como parte do acordo com a Adidas.