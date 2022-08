Gabriel Jesus fez um hat-trick na vitória do Arsenal - Divulgação: Instagram/Gabriel Jesus

Gabriel Jesus fez um hat-trick na vitória do ArsenalDivulgação: Instagram/Gabriel Jesus

Publicado 03/08/2022 13:14

O atacante Gabriel Jesus iniciou sua passagem pelo Arsenal com boas atuações. Em cinco jogos até o momento, o brasileiro já marcou sete gols, incluindo os da pré-temporada. O desempenho do jogador nos treinos e nas partidas tem impressionado a equipe. Em entrevista ao canal "Five", o meia Emile Smith Rowe rasgou elogios ao companheiro de elenco.

"Eu já conhecia os jogadores que voltaram (de empréstimo), sabia o quão bom eram, então não foi uma surpresa como estão indo bem. Mas sobre os novos jogadores, eu acho que o Gabriel Jesus... Eu não sabia o quão afiado ele era. Tenho dito aos meus amigos, que perguntam, que "ele é ridículo"", comentou Rowe.

Gabriel Jesus deixou o Manchester City após cinco temporadas e meia em um negócio de 52 milhões de euros (R$ 289 milhões) junto ao Arsenal e foi anunciado no início de julho. Ele participou de cinco dos seis jogos do time inglês até agora, sendo quatro amistosos de pré-temporada. No último jogo, contra o Sevilla, o brasileiro marcou seu primeiro hat-trick pelo Arsenal.

"Obviamente que jogar contra ele é diferente, você via ele em ação no Manchester City. Mas quando você vê no treino... Todos no time estão realmente animados para essa nova temporada. Acredito que os torcedores devem estar assim também", declarou Rowe.