Jordan Ozuna está vivendo romance com BenzemaReprodução / Instagram

Publicado 03/08/2022 10:50

Rio - No início de julho, tiveram início muitos rumores de uma possível ligação entre o astro do Real Madrid, Karin Benzema, e a modelo Jordan Ozuna. Tudo aconteceu quando o craque francês desfrutava de merecidas férias após a conquista da Champions League e foi flagrado por vários fotógrafos na companhia da americana, a bordo de um luxuoso iate.

fotogaleria

Por meio do stories da plataforma, a modelo é vista abraçando o jogador. Em outra imagem, ela mostra uma conversa com o artilheiro do Real Madrid através de uma videochamada do FaceTime.



Por seu lado, Benzema não compartilhou as publicações em seu perfil, no qual prefere só focar no seu lado profissional. Jordan Ozuna tem 32 anos e nasceu em 1º de janeiro de 1990, em Maryland.