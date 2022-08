Presidente do Fluminense, Mario Bittencourt ao lado do Country Manager da Betano no Brasil, Alexandre Fonseca - Divulgação / Fluminense

Rio - O Fluminense anunciou recentemente a renovação do seu patrocínio com a Betano por mais três anos. O Tricolor não tem o costume de divulgar os valores. No entanto, de acordo com informações do portal "NetFlu", o novo contrato tem novidades. O clube carioca poderá receber bônus por metas a partir de títulos regionais, nacionais e internacionais.

O novo contrato do Fluminense com a empresa teria colocado o patrocínio entre os oito maiores do país. A parceria entre o Tricolor com a Betano foi iniciada no ano passado e interrompeu um período de três anos sem que o clube carioca tivesse um patrocinado master fixo.

A Betano é uma casa de apostas é uma plataforma internacional online da Kaizen Gaming, grupo que além do Brasil, também está presente em Portugal, Alemanha, Romênia, Grécia, Chipre, Chile e Bulgário. A Betano é também patrocinadora de 16 times de futebol na Europa e América do Sul, dentre elas equipes como Benfica, Porto, Sporting e recentemente a Universidad do Chile. No Brasil, além do Fluminense, a empresa é parceira do Atlético-MG.