Publicado 03/08/2022 12:33

O meia Paulo Pogba, em conjunto com a Juventus e a comissão médica da seleção francesa, decidiu não se submeter a uma cirurgia para se recuperar de uma lesão no joelho direito. A medida foi tomada para o jogador disputar a Copa do Mundo do Catar. As informações são do jornal "La Gazzetta dello Sport".

Caso optasse pela operação, o francês iria ficar fora dos gramados até o começo do ano que vem. Por isso, o jogador irá realizar um tratamento conservador no joelho, que deve deixá-lo de fora por apenas cinco semanas. Desse modo, ele poderá voltar a campo tanto para o início da Juventus no Campeonato Italiano, quanto para se preparar para o Mundial, que será disputada em novembro.

Pogba irá fazer tratamento na academia e piscina. Caso evolua de forma satisfatória, o passo seguinte será retornar o trabalho em campo, separado de seus companheiros. Essa foi a opção encontrada pelo francês para acelerar sua volta.

No entanto, a cirurgia era considerada inevitável, mesmo que houvesse preocupação sobre o impacto no joelho, uma vez que seria necessário remover uma parte do menisco, o que poderia danificar a estabilidade do jogador no futuro.