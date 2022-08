Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Publicado 03/08/2022 14:30 | Atualizado 03/08/2022 14:35

Rio - O astro do Manchester United, Cristiano Ronaldo, tem protagonizado situações polêmicas nas últimas semanas. Dessa vez, em entrevista ao portal britânico "SkyBet", o ex-jogador do clube inglês, Louis Saha, detonou a postura do craque português sobre a suposta indecisão do veterano de permanecer ou deixar os Red Devils nesta temporada.

"Eu não sou Cristiano, mas como alguém que parece ser torcedor do Manchester United, eu sinto que ele não demonstrou o suficiente, está pensando somente nele. Não vou julgá-lo, pois ele é um jogador imenso e não estou em sua posição, mas eu amaria se ele permanecesse", afirmou Louis Saha.