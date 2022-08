Ex-Lille, Renato Sanches é o novo jogador do PSG - Reprodução: Instagram/Renato Sanches

Publicado 03/08/2022 16:04

Após mais de um mês de conversas com o Lille, o Paris Saint-Germain chegou a um acordo para a contratação do meia Renato Sanches. Desejo do PSG desde o fim da temporada passada, o português irá realizar exames médicos para assinar o novo contrato com o atual campeão francês, que pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 80,4 milhões) para contar com o jogador de 24 anos. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Inicialmente, o PSG tentou um empréstimo com opção de compra, mas o Lille recusou. Assim, o clube parisiense ofereceu os 15 milhões de euros para contratar o meia em definitivo. Renato Sanches chega para disputar por uma vaga no meio de campo com Verratti e Vitinha, esse também recém-contratado junto ao Porto.

Além das contratações de Sanches e de Vitinha, o clube francês também conta com os reforços do atacante Ekitike, que chega por empréstimo junto ao Reims, e Mukiele, ex-lateral do RB Leipzig. Por outro lado, o PSG sofreu com muitas saídas. Di María foi para a Juventus, Xavi Simons foi para o PSV, Bulka foi para o Nice, Areola para o West Ham, Dagba para o Strasbourg e, mais recentemente, Wijnaldum, que está praticamente certo com a Roma.