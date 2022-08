Marcelo - Foto: Paul Ellis/AFP

Marcelo Foto: Paul Ellis/AFP

Publicado 03/08/2022 15:31

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, ainda não definiu qual será a próxima equipe na sua carreira, após deixar o Real Madrid no fim da temporada europeia. E de acordo com informações do portal "UOL", o brasileiro poderá voltar aos gramados apenas no ano que vem.

O lateral não teria se empolgado com nenhuma oferta que recebeu recentemente. Com desejo de continuar no futebol europeu, Marcelo foi consultado por equipes do Velho Continente, porém, ele tem o desejo de disputar a Liga dos Campeões e os clubes que o procuraram em sua maioria não participam da competição.

Ele chegou a receber sondagens do Olympique de Marselha, que tem vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões e do Fenerbahçe, que acabou sendo eliminado na fase preliminar da competição. Em ambas as conversas, as negociações acabaram não evoluíram e Marcelo segue sem definir o seu futuro.

Revelado pelo Fluminense, o brasileiro defendeu o Real Madrid por 15 temporadas, tendo conquistado todos os títulos possíveis pelo clube espanhol. Marcelo disputou as Copas do Mundo de 2014 e de 2018 pela Seleção.