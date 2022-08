Estádio Monumental Isidro Romero Carbo - Reprodução

Publicado 03/08/2022 19:34

Rio - Após o estádio Monumental de Guayaquil não cumprir as determinações iniciais da Conmebol para a final da Libertadores, o governo do Equador emitiu um decreto decreto no qual determina que o Ministério do Esporte coordenará as ações para realizar a decisão no país.

"Todas as instalações estão prontas, nos esforçaremos para que os atletas tenham condições dignas durante a competição, mas também durante a sua estadia: que os hotéis cumpram as condições, que tenham mobilidade garantida", afirmou María Belén Aguirre, vice-ministra do Esporte do Equador.

O estádio do Barcelona não havia conseguido atender as exigências da entidade em relação a transmissão da partida. Após os rumores de que a sede poderia mudar de país, o governo do Equador passou a acompanhar de perto a situação.

Desde então, o Equador se mobilizou para garantir o evento. A Federação Equatoriana de Futebol receberá um aporte de 2 milhões de dólares para obras no estádio, o que gerou críticas internas no país. E agora o governo federal entrou na organização. A decisão está marcada para o dia 29 de outubro e a final da Libertadores Feminina também acontecerá no país, em Quito, em data entre 13 e 28 de outubro.