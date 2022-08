Haaland desabafa sobre início no City - Foto: Tom Flathers/Manchester City

Haaland desabafa sobre início no City

Publicado 04/08/2022 14:50

Rio - O novo astro do Manchester City, Erling Haaland, desabafou em entrevista ao portal britânico "Sky Sport", sobre o seu desempenho após os Citizens terem perdido o título da Supercopa da Inglaterra para o Liverpool, no último sábado. O atacante norueguês diz que pode melhorar sua atuação e que irá evoluir sob comando de Pep Guardiola nesta temporada.

"Se acredito que sou bom em alguma coisa, sempre posso melhorar. É algo que tenho que fazer. Como um jogador jovem, jogando para Guardiola, atuando no melhor clube da Inglaterra, tenho que seguir me desenvolvendo e melhorando em muitos aspectos. Parte do jogo é sair da zona de conforto", relatou Haaland.

Em dado momento, Haaland falou também sobre a relação com o elenco do Manchester City e o período de adaptação após deixar o Borussia Dortmund, da Alemanha.

"A química em campo com outros jogadores é algo que veremos. Não sei se acontecerá em semanas, meses, mas isso é algo que temos que construir no dia a dia de treinamentos. No alto nível, você também compreende as pessoas que te rodeiam: é bom isso, é bom naquilo, gosta que você jogue a bola ali", concluiu.

Atual campeão da Premier League, o City estreia na nova temporada no próximo domingo contra o West Ham. Com Haaland no ataque dos Citizens, o clube inglês buscará o 5º título em seis anos.