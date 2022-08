Lucas Paquetá é um dos destaques do Lyon - AFP

Publicado 04/08/2022 15:35

Recém adquirido por John Textor, acionista dono de Botafogo e Crystal Palace, o Lyon almeja voos altos no cenário internacional. No entanto, a equipe francesa corre o risco de perder Lucas Paquetá, grande destaque da última temporada. Sobre a possível transferência, o inglês fez mistério.

"Jean-Michel Aulas (presidente do Lyon) é incrível. Ele me mantém informado, está fazendo um grande trabalho para preparar o time para os próximos dois, três anos. Tenho detalhes, mas ele não me pergunta: ‘Tenho que vender Paquetá?’ É um importante jogador, e eu não tomo essas decisões ", disse Textor ao L'Equipe.

A questão da venda de Paquetá, mencionada por Textor, tem a ver com o interesse do Newcastle. Assim como o Lyon, o clube inglês também se tornou SAF recentemente e busca contratações de peso para reforçar seu elenco. Vale destacar, ainda, que Bruno Guimarães pode facilitar a vinda do ex-Flamengo, por conta da amizade entre os dois.



Por enquanto, Paquetá segue no Lyon e se prepara visando a estreia da equipe na Ligue 1. Os comandados de Peter Bosz irão enfrentar o Ajaccio, em casa, pela primeira rodada do Campeonato Francês. O duelo acontecerá às 16h desta sexta-feira (5).