Gabriel Jesus é elogiado por Mikel Arteta, técnico do ArsenalFoto: Justin Tallis/AFP

Publicado 04/08/2022 16:24

Rio - Desde 2004 sem conquistar o Campeonato Inglês, o Arsenal busca nesta nova temporada o topo da tabela. Para o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, o reencontro após 18 anos pode ser concretizado com o bom momento de Gabriel Jesus. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), o treinador espanhol rasgou elogios ao atacante brasileiro e afirmou que o jogador terá uma nova função em campo.

"Quando você traz jogadores top, que fazem sucesso por anos, eles trazem expectativas. E Gabriel Jesus tem essa expectativa aqui. A função do Gabby aqui vai ser muito diferente da que ele exercia no Manchester City. E essa adaptação requer um tempo. Mas ele é fantástico e nos surpreendeu quão rápido ele está se adaptando. Mas nós temos que dividir as responsabilidades, queremos estar no topo da tabela e, para isso, temos que ter uma mentalidade que contagia, que nos vai dar muito", relatou Mikel Arteta.



Tetracampeão pelo Manchester City, Gabriel Jesus justifica a expectativa pelo que apresentou na pré-temporada. Em cinco partidas, o atacante marcou sete gols, jogando por 271 minutos. A volta da boa fase surpreendeu Smith Rowe, companheiro de time, que exaltou a qualidade técnica do jogador e o classificou como "ridículo!".

O Arsenal faz a sua estreia na Premier League nesta sexta-feira (5), contra o Crystal Palace, às 16h, no Selhurst Park Stadium, em Londres.