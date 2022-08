Fluminense levou a melhor no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão de Aspirantes - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/08/2022 17:36

Rio - Em partida válida pela 5ª rodada do Grupo C do Brasileirão de Aspirantes, competição sub-23, no Luso-Brasileiro, o Fluminense goleou o Botafogo pelo placar de 4 a 0 e segue vivo por uma vaga na próxima fase da competição. Os gols foram marcados por João Pedro, Marcos Pedro e Samuel (2).

A partida na Ilha do Governador era decisiva para os dois rivais. O Tricolor das Laranjeiras, vendo uma campanha ruim no início, precisava confirmar os três pontos para continuar sonhando com uma vaga no mata-mata. O Glorioso, por sua vez, invicto até então, buscava ao menos um empate para avançar com uma rodada de antecedência.

No entanto, o equilíbrio passou longe do Clássico Vovô. Os comandados de Cadu Antunes não tomaram conhecimento na Ilha do Governador, casa do Botafogo na competição, e venceram com facilidade chegando aos oito pontos. O Alvinegro segue com 10 e precisa de um empate contra o Sport, fora de casa, na última rodada, para confirmar sua vaga.

O Flu encara o Náutico, nas Laranjeiras, e pode avançar com um empate, caso o Botafogo vença o Leão na Ilha do Retiro. A vitória confirma a equipe na zona de classificação.