Deyverson chegou ao Cuiabá e brigará contra o rebaixamento no Brasileirão - Divulgação/AssCom Dourado

Deyverson chegou ao Cuiabá e brigará contra o rebaixamento no BrasileirãoDivulgação/AssCom Dourado

Publicado 04/08/2022 17:29

Autor do gol do título do Palmeiras sobre o Flamengo na Libertadores de 2021, Deyverson tem um novo clube. O atacante foi anunciado pelo Cuiabá e terá a missão de ajudar o clube a fugir do rebaixamento do Brasileirão.

Depois de sair do Palmeiras em junho, Deyverson, de 31 anos, estava em busca de um novo destino e acertou um contrato de dois anos e meio. Ele foi aprovado nos exames na quarta-feira. Se for regularizado a tempo, o atacante poderá estrear neste domingo, contra o Fluminense no Maracanã.



Herói do Palmeiras e algoz do Flamengo, Deyverson marcou o gol do título da Libertadores de 2021 se aproveitando de um erro de Andreas Pereira, na prorrogação.