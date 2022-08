Alex Teixeira domina a bolda no treino do elenco de futebol profissinal do Club de Regatas Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa em 30 de julho de 2022. Alex Teixeira fara sua estreia amanha contra a Chapecoense em Sao Januario. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 04/08/2022 18:11

Rio - O Flamengo negocia e esta perto de acertar a contratação do apoiador Oscar. O nome vem empolgando os rubro-negros, mas há quem discorde. Ex-jogador do Vasco, Fluminense e Botafogo, Carlos Alberto afirmou que Alex Teixeira, reforço cruzmaltino, tem mais recurso técnico que o possível meia do Flamengo.

"Quando cheguei no Vasco, ele me impressionou muito pela personalidade e a qualidade que tem. Principalmente no ‘um contra um’ que está escasso no futebol brasileiro. Tem muito mais recurso que o Oscar", disparou Carlos Alberto no programa "Os Donos da Bola", da Band.

Carlos Alberto atuou com Alex Teixeira em 2009 no título da Série B do Vasco. Na ocasião, o atacante, de 32 anos, tinha acabado de subir da base do Vasco. Ele retorno ao Cruzmaltino recentemente com contrato até o fim do ano.