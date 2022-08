Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 04/08/2022 19:11

Rio - Uma das figuras mais folclóricas do futebol carioca, Eurico Miranda faleceu em 2019, e, mesmo assim, deixou grande legado no Vasco da Gama. Em entrevista ao "PodFla", nesta quinta-feira (04), o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre sua relação com o antigo mandatário do Cruz-maltino.

"Foi uma pessoa que tive um pouco de convívio. Tinha uma diferença grande de idade, mas sempre me tratou com respeito e carinho. Tenho uma boa relação com os dois filhos dele. Foi uma pessoa que eu acho que, as pessoas podem questionar os métodos, algumas coisas, mas não podiam falar que o homem não entendia de futebol ou não tinha os caminhos para que fosse campeão em determinada situação", disse Marcos Braz.

Vale lembrar que o vice-presidente de futebol do Flamengo esteve presente no velório de Eurico Miranda, e disse, na época, que possuia muito carinho e respeito pelo ex-presidente do Vasco.

Em sua primeira passagem pela diretoria do Flamengo, em 2011, Marcos Braz revelou que alguns jogadores do Rubro-Negro naquela época, como Vagner Love, Álvaro e Bruno, o chamavam de " Euricão", em referência ao dirigente do Cruz-maltino.