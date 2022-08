Arrascaeta em ação pelo Flamengo na Libertadores - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/08/2022 21:49

Rio - O apresentador do Grupo Globo, André Rizek, exaltou a atuação da arbitragem argentina nos jogos entre Corinthians x Flamengo e Atlético-MG x Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (4), nas redes sociais. O jornalista destacou que os apitadores e bandeiras estavam sempre em cima dos lances, sem inventar e com agilidade no VAR.

"Arbitragem (argentina) de Corinthians x Flamengo ontem e de Galo x Palmeiras hoje é uma humilhação para a gente. Apitador e bandeiras sempre em cima dos lances, sem inventar, cartões distribuídos com critério, VAR solucionando tudo rapidamente, sem procurar formiguinhas. Exemplo", afirmou André Rizek.



No jogo de ida entre Corinthians e Flamengo, o Rubro-negro abriu boa vantagem após vitória por 2 a 0, na Neo Química, e pode até perder por um gol de diferença, no Maracanã, na próxima terça-feira (9), que ainda pode avançar à semifinal da Libertadores. No entanto, não é o mesmo caso de Atlético-MG e Palmeiras. Na ocasião, os dois times saíram com empate por 2 a 2 e vão decidir a vaga na próxima quarta-feira (10), no Allianz Parque.