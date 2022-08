Torcida do Fluminense - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 05/08/2022 13:19

Rio - O Fluminense terá casa cheia na próxima partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em suas redes sociais, o Tricolor anunciou que os setores Sul, Leste Inferior e Leste Superior e gratuidades estão esgotados para o duelo com o Cuiabá, às 16h deste domingo, no Maracanã. Com isso, ingressos para o setor Oeste foram colocados à venda.

SETOR OESTE INFERIOR



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 25

- Guerreiro – R$55

- Leste Raiz – R$ 70

- Inteira – R$ 70

- Meia-entrada – R$ 35



SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)



- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 350

- Inteira – R$ 350

- Meia-entrada – R$ 212,50



SETOR NORTE (TORCIDA VISITANTE)



- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30