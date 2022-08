Torcida do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 05/08/2022 16:21

Rio - O Maracanã promete ter casa cheia para o confronto entre Fluminense e Cuiabá, neste domingo (07), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento, pouco mais de 39 mil ingressos haviam sido vendidos para a torcida tricolor. Por conta da alta procura, o clube abriu as vendas para o Setor Norte. Os setores Sul, Leste Inferior e Leste Superior já estão esgotados, assim como as gratuidades.

O duelo deste domingo marcará a volta do Fluminense ao Maracanã. O último confronto do Clube das Laranjeiras no estádio foi no dia nove de julho, na vitória sobre o Ceará, em partida que ficou marcada pela despedida do atacante Fred.

Confira as informações para compra de ingressos para o duelo entre Fluminense e Cuiabá:

VALORES



SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 45

- Leste Raiz – R$ 60

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 40

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 350

- Inteira – R$ 350

- Meia-entrada – R$ 212,50



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Já os sócios dos planos Arquiba 60%, Arquiba 100% e Maraca+ poderão comprar mais um ingresso no valor de inteira no mesmo setor



SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 45

- Leste Raiz – R$ 60

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30



SETOR NORTE (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30



GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade