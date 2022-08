Cria da base do Flu, Marlon é o novo reforço do Monza, da Itália - Divulgação

Publicado 05/08/2022 17:20

Rio - Revelado pelo Fluminense, o zagueiro Marlon Santos foi apresentado oficialmente no AC Monza, clube que disputará a primeira divisão do Campeonato Italiano pela primeira vez em sua história na temporada 2022/23.



O defensor retorna ao futebol italiano após ter atuado por três anos no Sassuolo, entre 2018 e 2021. Marlon foi cedido ao Monza pelo Shakhtar Donetsk por empréstimo até junho de 2023.



Antes de fechar com o Monza, Marlon foi procurado também pela Fiorentina e pelo PSV, da Holanda. O zagueiro, que pertence ao Shakhtar, atuou em apenas 22 partidas pelo clube ucraniano desde sua chegada em 2021.



Cria de Xerém, Marlon subiu para o profissional do Fluminense em 2014. Em 2016, deixou o Tricolor das Laranjeiras rumo ao Barcelona por empréstimo, antes de ser contratado em definitivo pelo clube catalão. Em 2017, foi emprestado ao Nice, sendo vendido em 2018 ao Sassuolo, seu último clube antes do Shakhtar.