Botafogo derrotou o Fortaleza por 3 a 1 no CastelãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/09/2022 14:32

O meia Eduardo, do Botafogo , foi eleito o cara da 25ª rodada do Brasileirão. Vale lembrar que, dentro de campo no último domingo, ele foi peça fundamental na vitória do Alvinegro sobre o Fortaleza por 3 a 1 na Arena Castelão.

De acordo com dados do site "SofaScore", Eduardo acertou duas bolas longos, conseguiu um desarme, venceu quatro duelos pelo chão e dois pelo alto. Além disso, ele marcou dois dos três gols do Botafogo na partida.

A enquete, cabe destacar, é promovida pelo perfil oficial do Campeonato Brasileiro no twitter ao término de cada rodada. Eduardo levou a melhor com 42,7% dos votos. Pedro Raul (41,8%) ficou em segundo, Hulk (12%) em terceiro e Chico (3,5%) em quarto.

Em tempo: na expectativa de mais uma partida decisiva de Eduardo, o Botafogo agora vira a chave para a 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso voltará a campo neste domingo, às 11h, para enfrentar o América-MG no Nilton Santos.