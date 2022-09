Rafael - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/09/2022 11:22

Rio - O lateral-direito Rafael, de 32 anos, irá se submeter a uma operação na região da face nesta quarta-feira. O jogador sofreu um trauma cranio-facial e teve que deixar o confronto diante do Fortaleza, no último domingo, com menos de 20 minutos. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

A operação do atleta será bem parecida com a de Victor Cuesta. O zagueiro se machucou contra o Cuiabá. O argentino sofreu uma lesão nos ossos da face e ficou 20 dias afastado dos gramados. Depois de se submeter a uma operação, o zagueiro vem atuando com uma máscara de proteção na região.

Contratado com grande expectativa no ano passado, Rafael só jogou sete vezes com a camisa do Botafogo até o momento. O atleta, de 32 anos, passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles no começo de 2022.

Rafael sofreu o trauma em um choque de cabeça com Thiago Galhardo. O lateral queria permanecer em campo, mas o médico Gustavo Dutra exigiu a saída, respeitando protocolo de concussão.