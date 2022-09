Momento em que o árbitro Ramon Abatti Abel ajeita posição da bola antes da cobrança de escanteio - Reprodução/Premiere

Momento em que o árbitro Ramon Abatti Abel ajeita posição da bola antes da cobrança de escanteioReprodução/Premiere

Publicado 06/09/2022 15:59 | Atualizado 06/09/2022 16:07

Na súmula da partida entre Botafogo e Fortaleza, o árbitro Ramon Abatti Abel explicou o cartão amarelo dado a Fernando Marçal aos 34 minutos do primeiro tempo. De acordo com ele, o lateral-esquerdo do Alvinegro recebeu a punição por "retardar o reinicio do jogo".

A situação aconteceu no momento em que o lateral-esquerdo do Botafogo se ajeitava para bater o escanteio. Marçal se preparou para cobrar o tiro de canto, mas o árbitro questionou a posição da bola e ainda chegou a ajeitá-la.

Na sequência, o camisa 21 mexeu novamente na bola. Abatti Abel, então, se aproximou do jogador, lhe apresentou o cartão amarelo e, mais uma vez, voltou a ajeitar a bola na marca do escanteio. Após a cobrança, curiosamente, a bola chegou até Cuesta, que cabeceou para Eduardo fazer o segundo do Alvinegro.

Cabe destacar que, agora, Fernando Marçal soma dois cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Portanto, caso receba mais um, irá cumprir suspensão automática.

Em tempo: em busca da segunda vitória consecutiva, o Botafogo agora vira a chave para a 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso voltará a campo neste domingo, às 11h, para enfrentar o América-MG no Nilton Santos.