Estádio Nilton Santos é o palco de Botafogo x FlamengoVITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Publicado 06/09/2022 15:20

Rio - O Botafogo poderá atuar fora do Rio de Janeiro em um jogo que será mandante no Brasileiro. De acordo com informações do blog "Drible de Corpo", do jornal "Correio Braziliense", a partida contra o Internacional, marcada para o dia 16 de outubro, poderá acontecer no Mané Garrincha.

O motivo é devido a um show da banda inglesa Coldplay no Nilton Santos. O evento irá acontecer cinco dias antes do duelo, porém, por conta da estrutura montada para o evento, o gramado poderá ficar sem condições para a prática do futebol.

Neste ano, o Botafogo já jogou duas vezes em Brasília e tem histórico positivo. Na primeira, pela Copa do Brasil, a equipe carioca derrotou o Ceilândia por 3 a 0. Já no Brasileiro, o Glorioso bateu o Flamengo por 1 a 0 no primeiro turno da competição.