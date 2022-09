Marçal durante o jogo do Botafogo contra o Fortaleza - Vítor Silva/Botafogo

Marçal durante o jogo do Botafogo contra o FortalezaVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/09/2022 15:06

O lateral-esquerdo Fernando Marçal comemorou o gol marcado e a vitória do Botafogo sobre o Fortaleza por 3 a 1, no último domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão. Em vídeo divulgado pela "Botafogo TV", o jogador exaltou a equipe e destacou a dificuldade que é enfrentar o Leão do Pici e jogar na Arena Castelão. Além disso, ele também dedicou o resultado aos torcedores.

"Feliz demais pelo gol, principalmente pela vitória fora de casa. Time difícil, estádio difícil. Nossa equipe está de parabéns. Agradecer a torcida do Fogão, que têm nos apoiado, têm nos incentivado. Essa aí é para vocês. Estamos juntos".

Em tempo: em busca da segunda vitória consecutiva, o Botafogo agora vira a chave para a 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso voltará a campo neste domingo, às 11h, para enfrentar o América-MG no Nilton Santos.