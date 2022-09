Loco Abreu foi destaque do Botafogo no título carioca de 2010 - Divulgação

Publicado 06/09/2022 16:26

Para sempre nos corações alvinegros, Loco abreu também terá os pés eternizados na Calçada da Fama do Maracanã. O próprio ídolo do Botafogo anunciou que será o homenageado em cerimônia na próxima segunda-feira, dia 12, na Tribuna de Honra do estádio.

"Muito obrigado pela homenagem e grande honra de fazer parte da calçada da fama do mítico estádio Maracanã", escreveu o uruguaio nas redes sociais.



Em duas temporadas e meia pelo Botafogo, Loco Abreu marcou 62 gols em 105 jogos oficiais, entre 2010 e o meio de 2012, sendo até hoje o maior artilheiro do Nilton Santos, marcando 41 vezes. O uruguaio, que se aposentou ano passado, ficou marcado pela cobrança de cavadinha, na final da Taça Rio sobre o Flamengo, cuja vitória garantiu o título do Carioca de 2010.

A cerimônia da Calçada da Fama do Maracanã será na segunda-feira, dia 12, às 15h.