Mbappé nega poderes no PSG após renovação - AFP

Publicado 06/09/2022 13:36

Envolvido com especulações de ter influência direta no Paris Saint-Germain, Mbappé contou os bastidores de sua renovação de contrato. Em entrevista ao "The New York Times", o astro francês revelou ter ficado irritado com as acusações de que ele teria exigido o nome do novo treinador e a saída de companheiros de equipe como uma condição para permanecer no clube.

"Esse não é o meu trabalho (escolher o treinador e quem fica no elenco). E eu não quero fazer isso porque não sou bom nisso. Eu sou bom em campo. E fora do campo, esse não é o meu papel. Há tantas pessoas que são melhores do que eu", desmentiu.

Os rumores sobre a renovação de Mpabbé seriam de que a diretoria havia prometido que o jogador seria uma espécie de 'dono do time'. O PSG, por sua vez, desembolsou cerca de 125 milhões de euros (R$ 643 milhões) como bônus pela assinatura do atacante. Porém, o francês não acertou sua permanência pelo dinheiro. "Porque onde quer que eu vá, vou conseguir dinheiro. Sou esse tipo de jogador em todos os lugares que vou", afirmou o francês.

Além disso, Mbappé contou sobre a possibilidade de vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante acredita que isso não vai demorar para acontecer. "Acho que estou prestes a ganhar. Sempre digo que sonho com tudo. Não tenho limites. Então, é claro, é uma nova geração. Ronaldo e Messi vão parar. Temos que encontrar outra pessoa, alguém novo", declarou.