Antony irá defender o Manchester United - KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 06/09/2022 12:08

Com o incômodo do técnico Alfred Shreuder em perder tantos jogadores ao longo da última janela de transferências, o diretor esportivo do Ajax, Gerry Hamstra comentou sobre a principal das oito saídas do clube, a de Antony para o Manchester United. Na reta final do mercado, o brasileiro foi vendido por 100 milhões de euros (R$ 516 milhões). Em entrevista ao jornal "De Telegraf", o dirigente afirmou que entende a decepção do treinador e que desejava a permanência do brasileiro.

"Eu entendo que Schreuder esteja muito irritado. Eu fui técnico, então sei o quanto incomoda quando seu melhor jogador sai no último minuto. Não queríamos isso, queríamos manter Antony", disse.

Hamstra frisou que a saída de Antony acabou sendo um banho de água fria nas pretensões do Ajax, que tentava se recuperar de outras sete perdas durante a janela de transferências. No entanto, ele disse que o clube ficou de mãos atadas com as propostas altas do United e da postura do jogador, que se recusou a treinar por querer ir para a Inglaterra.

"O timing do Manchester United foi muito ruim. Os últimos dias se tornaram mais agitados depois de o Ajax já ter feito uma grande reconstrução do elenco após a saída de muitos jogadores de nível. Foi muito difícil deixar nosso técnico com tal lacuna. Todos pensamos que perdemos jogadores titulares, tivemos um verão com diferentes expectativas. Tentamos manter o grupo o máximo possível para poder ir bem na Champions League e seguir tendo sucesso. Foi o que conversamos com o Alfred, e claro que sabíamos que teríamos perdas. Mas ninguém imaginava que nossos jogadores seriam comprados por tanto dinheiro", afirmou.

Antony foi a última das várias baixas que o Ajax teve durante a janela de transferências. Saíram do clube holandês o atacante Haller, o meia Gravenberch, os laterais Tagliafico e Mazraoui, o goleiro Onana, e os zagueiros Shuurs e Lisandro Martínez. Esse último, além do brasileiro, também foi comprado pelo Manchester United.