renato gaúcho 1 - reprodução

renato gaúcho 1reprodução

Publicado 05/09/2022 21:38 | Atualizado 05/09/2022 21:41

Renato Gaúcho está oficialmente de volta ao Grêmio. Nesta segunda-feira (5), o treinador foi apresentado no CT Luiz Carvalho e deu início a sua quarta passagem como treinador do time. Esbanjando a confiança de sempre, o ídolo tricolor destacou que conhece o elenco que terá nas mãos e afirmou que o acesso será conquistado ao fim da Série B.

"Agora faltam 10 jogos e o objetivo é voltar para a elite, voltar para a Série A. Por isso estou aqui. Conheço 90% do grupo do Grêmio. Conheço o clube como a palma da minha mão. Vamos trabalhar bastante para que a gente possa dar alegria ao torcedor. Ninguém mais que ele merece voltar à Série A. Esse é o objetivo de voltarmos me trouxe de volta para o clube que praticamente comecei a profissão. Estou pedindo a força do torcedor. E o Grêmio vai subir".

A estreia de Renato Gaúcho será no próximo domingo (11), no jogo contra o Vasco, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada da Série B. O Tricolor está na 3ª posição com 47 pontos, dois a mais que o Cruz-Maltino, o 4º colocado. O treinador foi contratado para substituir Roger Machado, demitido na última quinta-feira (1).