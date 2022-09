Coluna do Venê

'Há times interessados no Brasil e no exterior, mas não vamos definir nada no momento, nem fazer leilão', diz empresário de Rodinei, que está de saída do Flamengo

Lateral direito deixará o Rubro-Negro em dezembro, quando acaba o vínculo, para respirar novos ares; Atlético-MG e Botafogo são clubes que já realizaram proposta e aguardam resposta

Publicado há 13 horas