Cássio em campanha de apoio ao grupo Autistas AlvinegrosFoto: Reprodução

Publicado 06/09/2022 12:48

Um dos maiores ídolos do Corinthians, o goleiro e capitão Cássio apoia um grupo de inclusão chamado "Autistas Alvinegros", que vai aos jogos do clube na Neo Química Arena e que tem o objetivo de divulgar e ajudar pais de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA). Após o empate por 2 a 2 com o Internacional, o jogador falou sobre sua participação na campanha e revelou que sua filha Maria Luiza, de quatro anos, tem autismo.

"Conheci o pessoal, eles estiveram no CT, vi que são pessoas sérias. Nem todos sabem, mas eu tenho uma filha autista, a Maria Luiza, minha filha de quatro anos tem autismo. Eu comecei a pesquisar e ler mais sobre o assunto, sigo páginas de autismo. Como pai, quanto mais eu puder saber sobre autismo, até para dar suporte para minha esposa e para minha filha evoluir, eu vou fazer. O pessoal dos autistas alvinegros é super bacana, você entra no Instagram deles e vê casos de crianças que têm autismo, o que fazer, como agir. Eles têm trazido crianças autistas", disse.

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, possui uma sala para que pessoas com TEA possam assistir aos jogos. O espaço foi inaugurado em 2019 e conta com paredes e janelas com isolamento de som, além de atividades desenvolvidas especialmente para esse grupo.

"O Corinthians está de parabéns também por ter uma sala aqui especial para essas crianças. É uma situação bem bacana, e o que eu puder fazer para ajudar, não só eles, mas também outras instituições, que seja com a imagem ou com contribuição, vou fazer, de coração", afirmou Cássio.