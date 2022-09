Assistente técnico, Cleber Xavier, e Tite, treinador da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Assistente técnico, Cleber Xavier, e Tite, treinador da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/09/2022 22:30

O técnico Tite negou que tenha um compromisso para convocar Daniel Alves, que atualmente defende o Pumas-MEX. Em entrevista à TNT Sports, o comandante da Seleção Brasileira reiterou que não há promessa para convocar nenhum jogador e explicou que a comissão técnica acompanha e mantém uma relação próxima com um número em torno de 50 atletas. Portanto, não bastava para o lateral encontrar um time para jogar no segundo semestre de 2022 - também é necessário que ele atue em alto nível.

"Não tem compromisso nenhum de convocação. Não tem absolutamente nenhum, nem com com o Dani, nem com ninguém. O que se busca, sim, é o acompanhamento nosso para estar em alto nível. Temos em torno de 50 atletas que mantemos relação muito próxima. Fomentamos e orientamos para que eles estejam nas suas melhores condições. Dei esse exemplo mais específico, mas nós conversamos com Gerson na sua recuperação, acompanhamos Arthur, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo. É uma concorrência leal, elevando sarrafo para ser convocado", explicou Tite.

Em tempo: vale lembrar que o técnico Tite convocará a Seleção Brasileira nesta sexta-feira, às 11h. Isso porque o Brasil fará jogos amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente. Esta, aliás, será a última lista antes da derradeira para a Copa do Mundo.