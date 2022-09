Flamengo's Brazilian forward Pedro celebrates after scoring against Velez Sarsfield during their Copa Libertadores first leg semifinal football match between Velez Sarsfield and Flamengo, at the Jose Amalfitani stadium, in Buenos Aires, on August 31, 2022. JUAN MABROMATA / AFP - JUAN MABROMATA / AFP

Flamengo's Brazilian forward Pedro celebrates after scoring against Velez Sarsfield during their Copa Libertadores first leg semifinal football match between Velez Sarsfield and Flamengo, at the Jose Amalfitani stadium, in Buenos Aires, on August 31, 2022. JUAN MABROMATA / AFPJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 06/09/2022 22:05

A possível convocação de Pedro foi um dos temas da entrevista do técnico Tite, nesta terça-feira, à TNT Sports. O treinador não cravou que chamará o atacante do Flamengo, mas o elogiou e destacou que o vê como "uma grande possibilidade" no setor de alta concorrência da Seleção Brasileira.

"Eu não sei se vou convocá-lo, mas que ele está fazendo valer por ele se convocar, sim. É um jogador com uma característica específica. Eu digo assim, é um carro com acessórios específicos de um 9. Pega o Fred (atacante recém aposentado), hoje é o Pedro. Um jogador da jogada terminal, da última bola. Se pegarmos os indicies do Flamengo dos gols que ele faz ou das jogadas ofensivas terminais de assistência que ele traz, é impressionante. Então, o traz, sim, como uma grande possibilidade nessa concorrência, que também temos bastante no setor", disse Tite.

Em tempo: vale lembrar que o técnico Tite convocará a Seleção Brasileira nesta sexta-feira, às 11h. Isso porque o Brasil fará jogos amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente. Esta, aliás, será a última lista antes da derradeira para a Copa do Mundo.